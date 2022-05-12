جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات تعقد بالمدارس المجهزة (رسمية أو خاصة) خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية، مؤكدة أن الامتحانات تعقد بلجان مؤمنة ومراقبة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد قليل.. طلاب الصف الثانى الثانوى يؤدون امتحان اللغة العربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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