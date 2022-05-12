نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء الفائزين في قرعة الحج 1443-2021 جميع المحافظات hij.moi.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلان نتيجة قرعة الحج 2022 وأسماء الفائزين في موسم الحج هذا العام بكافة المحافظات المصرية، حيث يزيد البحث بشكل مكثف عن نتيجة قرعة الحج وأسماء الفائزين الذين اختارتهم القرعة للذهاب إلى الحج ببيت الله الحرام، فتجري حالياً اجراءت القرعة بمديريات الأمن بالمحافظات المختلفة، ويستعد حجاج بيت الله الحرام الفائزين بالقرعة، لإنهاء إجراءات السفر من أجل الذهاب للأراضي المقدسة خلال الأيام المقبلة.

نتيجة قرعة الحج في جميع المحافظات، وتجري اليوم الخميس 12 مايو اجراءات قرعة الحج في مديريات أمن محافظات (قنا – المنيا – القليوبية – الغربية – الإسماعيلية – البحيرة – شمال سيناء)، فتتم اجراءات القرعة بشكل علني في مديريات الأمن، ويتم إعلان أسماء الفائزين بشكل محايد تحقيقاً لمبدء تكافئ الفرص.

أسماء الفائزين في قرعة الحج

يوفر موقع البوابة المصرية الموحدة للحج، إمكانية الإستعلام عن أسماء الفائزين بقرعة الحج، من خلال ادخال الرقم القومي، لتظهر للمستخدم النتيجة عم ما إذا كان قد تم قبوله في قرعة الحج أم لا، ويمكن الإستعلام عن نتيجة قرعة الحج من خلال اتباع الخطوات التالية:-

الدخول على موقع قرعة الحج.

الضغط على استعلام نتيجة الحج.

ادخال الرقم القومي، لتظهر لك بياناتك الشخصية كالإسم والمحافظة ونتيجة القرعة.

قرعة الحج 2022

بدأت وزارة الداخلية في اتمام اجراءات قرعة الحج لموسم حج 2022-1443، بداية من يوم الثلاثاء 10 مايو في مديريات الأمن بالمحافظات المختلفة على مستو الجمهورية، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لتقديم طلبات الحصول على حج القرعة، حيث يتطلع المتقدمون للفوز من أجل انهاء اجراءات الإستعداد للسفر إلى بيت الله الحرام.

كانت وزارة الداخلية قد بدأت في قبول طلبات التقديم لحج القرعة، وذلك خلال الفترة من 24 أبريل حتى 6 مايو الجاري، وبعد انتهاء وقت التقديم، بدءت يوم الثلاثاء 10 مايو اجراءات قرعة الحج بمديريات الأمن على مستو كافة المحافظات وفقاً لجداول ومواعيد محددة، في إطار الإجراءات التنفيذية المنظمة لقرعة الحج 1443-2022، حيث تستمر إجراءات القرعة خلال الفترة من الثلاثاء 10 مايو حتى السبت 14 مايو.

جدول مواعيد قرعة الحج 2022