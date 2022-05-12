أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 12 مايو 2022

جدة - نرمين السيد - كوبنهاجن

يشارك وزير الخارجية سامح شكرى الرئيس المعين للدورة ال 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ فى الاجتماع الوزارى حول تنفيذ تعهدات المناخ، والذى يستمر حتى بعد غد الجمعة بالعاصمة الدانماركية كوبنهاجن.

بيروت

تنطلق المرحلة الأولية للانتخابات النيابية اللبنانية بالداخل بتصويت الموظفين المكلفين بمهام فى المرحلة الرئيسية فى الانتخابات النيابية والتى تجرى الأحد المقبل بجميع أنحاء لبنان، وذلك لمنعهم من مغادرة اللجان طوال يوم الانتخابات.

أسوان

تنطلق القوافل التعليمية للمراجعات النهائية لطلاب المرحلة الثانوية العامة، بمحافظة أسوان للعام التاسع على التوالى، والتى تنفذها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار "الجمهورية الجديدة والطريق إلى المستقبل.. بادر بحجز موقعك وبلغ زملائك"، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومحافظ أسوان أشرف عطية.

القاهرة

تنطلق فاعليات بطولة كأس العالم لسلاح سيف المبارزة للرجال، والتى تستضيفها مدينة هايدنهايم بألمانيا حتى السبت المقبل، بمشاركة 268 لاعبا فى منافسات الفردى، و35 دولة فى منافسات الفرق.

القاهرة

تنطلق فعاليات البطولة الإفريقية الثامنة للرماية على الأطباق المروحية المفتوحة، والتى ستقام على الملاعب الدولية لنادى الصيد بالسادس من أكتوبر، وتستمر حتى 16 مايو الجارى.

القاهرة

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، أمسية لمركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبدالوهاب السيد يحييها فصل كورال الأطفال والشباب تدريب الدكتور محمد عبدالستار ، احتفالا بعيد العمال، وذلك فى الثامنة مساءً.

القاهرة

تعرض سينما الهناجر بدار الأوبرا، فى الساعة السابعة مساء غد الخميس، فيلم "حقيبة غداء ستانلى" ضمن برنامج نادى السينما الهندية، الذى يقام بالتعاون مع سفارة الهند ومركز مولانا أزاد الثقافى بالقاهرة.

القاهرة

يقيم مركز إبداع قبة الغورى التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى الساعة الثامنة مساءً، حفل جديد للفرقة القومية للفنون الشعبية، بالتعاون مع البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية.