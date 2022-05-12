جمال ياقوت: العقارات تكون غير قابلة للتسجيل بـ الشهر العقارى فى هذه الحالات

جدة - نرمين السيد - وقال خلال حوار مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن العقار يكون غير قابل للتسجيل فى ظل قانون الشهر العقارى الجديد، هو الذى ليس له رخصة بناء ويباشر صاحبه إجراءات التصالح، مشيرًا إلى أن نقل الملكية سيكون متاحًا حين الانتهاء من هذه الإجراءات واستخراج الرخصة.

وأضاف رئيس مصلحة الشهر العقارى: "العقارات محل النزاع والخصومات القضائية ليست قابلة للتسجيل أيضا إلا بعد تصفية هذه الخلافات".

وكان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أصدر الثاثاء الماضى، تقريرًا يفيد بأنه اعتبارا من السبت 7 مايو 2022 تم البدء فى تطبيق قانون الشهر العقارى الجديد رقم 9 لسنة 2022، ولائحته التنفيذية، والذى يهدف إلى تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة لتسجيل العقارات والشقق فى مصر.