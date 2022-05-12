انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مديرد ضد ليفانتي.. والقنوات الناقلة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 07:46 صباحاً - محمد السيد - /697169/موعد-مباراة-ريال-مديرد-ضد-ليفانتي-والقنوات-الناقلة

يدخل فريق ريال مدريد مباراته اليوم الخميس، ضد نظيره ليفانتى، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة والنصف مساءً ، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من مسابقة الدورى الإسبانى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي عبر قنوات beIN Sports HD 1

نتيجة مباراة ريال مدريد

انتهت مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي مانشيستر سيتي وريال مدريد، بفوز الأخير بنتيجة 1-3، ليصعد بهذه النتيجة ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لملاقاة فريق ليفربول، بعد فوزه في مجموع لقائي الذهاب والعودة بنتيجة 5-6.

وتعتبر هذه المرة الـ 17 التي يصعد فيها ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا، فاز فيها بـ 13 لقبًا، كان آخرها أمام ليفربول الإنلجيزي في نسخة عام 2018.

وأحرز رياض محرز جناح فريق مانشيستر سيتي هدف اللقاء الأول في الدقيقة 73 من أحداث الشوط الثاني.

وتمكن فريق ريال مدريد من إحراز هدف التعادل أمام مانشيستر سيتي عن طريق ريدريجو في اللدقيقة 90 من مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع أحرز الريا الهدف الثاني.

وفي الشوط الإضافي الأول، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح كريم بنزيما، أحرز منها مهاج الريال الهدف الثالث في الدقيقة 94.

يشار إلى أن نتيجة الذهاب قد انتهت بين الفريقين بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 3-4.

أحرز أهداف مانشيستر سيتي ، كيفين دي بروين في الدقيقة الثانية وجابريل خيسوس في الدقيقة 11، وفودن في الدقيقة 53 و سيلفا في الدقيقة 74.

بينما أحرز أهداف ريال مدريد كريما بنزيما هدفين في الدقيقتين 33 و 82 من ركلة جزاء ، وفينسيوس جينور في الدقيقة 55.