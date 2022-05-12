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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 07:46 صباحاً - محمد السيد - /697168/مواعيد-مباريات-اليوم-الخميس-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الخميس، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف دوريات العالم، ومن أبرزها مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

يخوض ريال سوسيداد ضد قادش، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 4

يخوض رايو فاليكانوضد فياريال، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 3

يخوض فريق ريال مدريد ضد ليفانتي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدورى الإنجليزى

يخوض فريق توتنهام ضد أرسنال، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

يخوض التعاون ضد الباطن، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 6:20 مساءً

يخوض الشباب ضد فريق الفيصلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 7:50 مساءً.

الأهلي يفوز برباعية نظيفة

وانتهت مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل لا شيئ، حيث تقدم النادي الأهلي عن طريق ، ثم أحرزه بيرسي تاو في الدقيقة 30، أحرز طاهر محمد طاهر النادي الأهلي على فريق وفاق سطيف الجزائري بهدف ثاني في الدقيقة 55،

ودخل البديل محمد شريف مهاجم النادي الأهلي ليحرز الهدف الثالث في مرمى وفاق سطيف الجزائري في الدقيقة 73 من عمر المباراة، كما أحرز بيرسي تاو هدف الأهلي الرابع والثاني له في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

وحصل أمير قراوي لاعب فريق وفاق سطيف الجزائري على كارت أحمر بعد تدخل عنيف على قدم لاعب الأهلي حسين الشحات، وذلك في الدقيقة 35 من عمر اللقاء.

وتصدى القائم الأيمن لحارس وفاق سطيف لكرتين من لاعبي النادي الأهلي أحمد عبد القادر وحسين الشحات، وذلك في الدقيقتين 21 و 22 من عمر المباراة.