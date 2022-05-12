نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحج السياحي 2022 والأوراق المطلوبة الأسعار وعدد التأشيرات المتاحة – التقديم للحج السياحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم للحج السياحي في موسم حج 2022، والتعرف على الأوراق والشروط المطلوبة للتقديم، فمع نهاية احتفال عيد الفطر المبارك، يتطلع الراغبون في حج بيت الله الحرام هذا العام، للتعرف على شروط وخطوات التقديم للحج السياحي وكذلك الأسعار وعدد التأشيرات المتاحة هذا العام، ونوضح في السطور المقبلة كل ما يتعلق بالحج السياحي من معلومات، للراغبين في التقدم لموسم الحج وأداء الفريضة في العام الحالي 144، خاصةً بعد الغاء اجراءات التباعد الإحترازية والتي تم تطبيقها بسبب فيروس كورونا خلال الأعوام السابقة.

الحج السياحي 2022

يُعرف الحج السياحي، بأنه قيام المواطنين بالسفر إلى المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج لأداء فريضة الحج، من خلال تنظيم مع شركات السياحة المعتمدة، وقد اعتمد وزير السياحة والأثار الدكتور خالد العناني، الضوابط الخاصة بالحج السياحي لموسم حج 1443، بعد الإتفاق عليها مع اللجنة العليا للعمرة والحج.

يبدأ فتح باب التسجيل والإشتراك في الحج السياحي لموسم حج 2022 – 1443، بداية من يوم الثلاثاء 10 مايو 2022، ويستمر التسجيل متاح مع الشركات السياحية حتى يوم الجمعة 20 مايو 2022، مع الإلتزام بضوابط الحج التي أعلنتها وزارة السياحة للحفاظ على حقوق الأفراد تجاه شركات السياحة المنظمة لرحلة الحج.

شروط التقديم للحج السياحي 2022

أوضحت وزارة السياحة والأثار المصرية، الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحج السياحي هذا العام، من أجل أداء الفريضة والذهاب للأراضي المقدسة، وهذه الشروط هي على النحو التالي:-.

أن لا يزيد سن المتقدم للحج السياحي في مايو 2022 عن 65 عام.

سريان جواز السفر الخاص بالمتقدم لمدة عام على الأقل من تاريخ التقديم.

عدم التقدم في هذا العام لجهة أخرى من الجهات المنظمة للحج سواء كان حج قرعة أو جمعيات أو تضامن.

عدم سبق أداء فريضة الحج من قبل.

الحصول على جرعات التطعيم الخاصة بفيروس كورونا والمعتمدة من المملكة العربية السعودية.

سداد مبلغ جدية الحجز الذي حددته وزارة السياحة والأثار.

للسيدات يجب أن يتجاوز عمرهن 45 عام، وفي حالة السن الأقل فيجب أن يكون لديها محرم.

طريقة التقديم للحج السياحي 2022

التقديم للحج السياحي وفقاً لما أعلنته وزارة السياحة، الكترونياً من خلال مواقع شركات السياحة المعتمدة من قبل الوزارة، وذلك بخلاف حج القرعة الذي يتم تنظيمه من قبل وزارة الداخلية وإعلان أسماء الفائزين بالقرعة.

الأوراق المطلوبة في الحج السياحي 2022

نوضح الأوراق والمستندات المطلوبة للتقدم للحج السياحي 2022، والتي اعلنتها وزارة السياحة عقب اعتمادعا من وزير السياحة الكتور محمد العناني، من أجل القيام بالتقدم للحج السياحي عن طريق شركات السياحة المعتمدة بالوزارة.

أصل جواز السفر ساري المفعول لمدة عام على الأقل.

عدد 6 من الصور الشخصية مقاس 4×6 بخلفية بيضاء.

صورة من البطاقة الشخصية.

تقديم شهادة التطعيم الـ QR.

شهادة صحية من مستشفى حكومي تفيد خلو المتقدم من الأمراض المزمنة.

شهادة تحركات من إدارة الجوازات.

سداد مبلغ جدية الحجز وفقاً للمستوى المتقدم عليه، وهو 30 ألف لـ 5 نجوم و 20 ألف للنظام الإقتصادي.

أسعار الحج السياحي

أتاحت وزارة السياحة والأثار، الفرصة للراغبين في التقدم لموسم الحج هذا العام 2022 – 1443، ويهم المتقدمين التعرف على أسعار الحج السياحي هذا العام، وهي أسعار الحج بدون تذاكر الطيران، والتي نوضحها في السطور المقبلة، مع الأخذ في الإعتبار وجود عدة مستويات للحج السياحي.

أسعار الحج نظام 5 نجوم

صف أول أمام الحرم مباشرة يبدأ من 177500 جنية مصري صف ثاني يبدأ من 157500 جنية مصري

عدد التأشيرات المتاحة 2760 تأشيرة.

أسعار الحج الإقتصادي

الأسعار تبدأ من 82500 جنية وحتى 92500.

عدد التأشيرات المتاحة: 6440 تأشيرة.

مع العلم أن الأسعار السابقة قد تتغير في حالة وجود تغييرات من جانب الجهات السعودية المنظمة للحج.