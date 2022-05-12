الأرصاد: ظاهرة جوية تقلل فرص سطوع الشمس اليوم (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن هناك أجواء حارة نسبيا اليوم على شمال البلاد نهارا، لافتة إلى مرور غطاء سحابى يقلل فرص سطوع الشمس لينخفض الإحساس بحرارة الطقس قليلا.
وأشارت إلى وجود فرص لـ سقوط الأمطار على السواحل الغربية، فضلا عن وجود نشاط لـ الرياح على معظم الأنحاء لتزيد من الاحساس ببرودة الطقس خلال ساعات الليل.
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