الطقس اليوم.. 3 ظواهر جوية مسيطرة وتفاصيل درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - قالت الأرصاد، إنه يسود اليوم الخميس، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويكون الطقس لطيفا ليلا على القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وذكر خبراء الأرصاد أن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، تتمثل فى شبورة مائية فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ولفتت الأرصاد إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة الى مضطربة وارتفاع الموج فيه من من متر ونصف الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

العظمى الصغرى

القاهرة 31 20

الإسكندرية 26 18

وادى النطرون 28 19

طنطا 30 20

شبين الكوم 31 20

دمنهور 28 19

بلطيم 26 17

مطروح 22 17

السلوم 23 16

سيوة 28 17

بورسعيد 24 19

دمياط 24 19

الزقازيق 31 20

المنصورة 30 19

الإسماعيلية 31 18

السويس 31 19

العريش 25 18

رفح 24 19

رأس سدر 32 18

نخل 28 11

نويبع 32 21

طابا 31 20

كاترين 28 12

الطور 32 19

شرم الشيخ 34 25

الغردقة 34 23

مرسى علم 35 24

الفيوم 31 19

بنى سويف 31 20

المنيا 34 20

أسيوط 36 22

سوهاج 37 22

قنا 39 23

الأقصر 40 24

أسوان 41 25

إدفو 41 24

أبوسمبل 40 24

الوادى الجديد 40 23

حلايب 32 21

شلاتين 35 20