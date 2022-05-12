بشرى من الأرصاد بشأن طقس 6 أيام مقبلة (صورة)

جدة - نرمين السيد - وأشارت الأرصاد إلى وجود نشاط لـ الرياح على معظم الأنحاء خلال هذه الفترة، لافتة إلى سقوط أمطار على السواحل الغربية اليوم الخميس، مع استقرار درجات الحرارة خلال هذه الفترة.

وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن هناك أجواء حارة نسبيا اليوم على شمال البلاد نهارا، لافتة إلى مرور غطاء سحابى يقلل فرص سطوع الشمس لينخفض الإحساس بحرارة الطقس قليلا.

وأشارت إلى وجود فرص لـ سقوط الأمطار على السواحل الغربية، فضلا عن وجود نشاط لـ الرياح على معظم الأنحاء لتزيد من الاحساس ببرودة الطقس خلال ساعات الليل.