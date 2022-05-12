انقطاع المياه عن 4 مناطق مؤثرة فى القاهرة غدا (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة فى بيان لها، إن انقطاع المياه سيكون من الساعة الـ 10 مساء، وحتى الساعة الـ 4 فجر السبت، لمدة 6 ساعات.
وأشارت شركة المياه والصرف الصحى إلى أن الأماكن التى تتأثر بـ انقطاع المياه تشمل: "شارع سوهاج ومتفرعاته - ميدان الإسماعيلية - ميدان السبع عمارات مع تقاطع الميرغنى - ميدان السبع عمارات ومتفرعاته".
وكشفت شركة مياه الشرب بالقاهرة أن سبب انقطاع المياه أعمال إحلال وتجديد خط قطر 600 مم بشارع أسوان، لزوم الربط على طرد رافع أسوان فى مصر الجديدة.
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