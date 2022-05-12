حكم حج المريض بـ الزهايمر

جدة - نرمين السيد - وقالت على موقعها الإلكترونى إنه إذا كان مريض الزهايمر مدركًا لغالب وقته فهو مكَلف بأداء الفرائض ومنها الحج، وهذا مرتبط بالقدرة والاستطاعة.
وأضافت: "وقد يستخدم المصاب فى هذه المرحلة إلى جانب العلاج بعض الوسائل المُعينة له على التذكر وإتمام العبادات، كالجهاز الإلكترونى".
وتابعت: "إن غلب المرض على عقله، وكان غير مدركا لغالب وقته، فهذه درجة من درجات زوال العقل، والتى اتفق العلماء على أن المُصابَ بها تسقط عنه العبادات ومنها الحج، ولكن لو شفى من مرضه لزمه أداء الفرائض، فيجب عليه الحج إذا توافرت به باقى الشروط".
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