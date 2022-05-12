وزيرة التجارة: نتمتع باستقرار اقتصادى بفضل توجيهات الرئيس (فيديو)

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفى مع برنامج "التاسعة"، مساء أمس الأربعاء، والذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، على القناة الأولى بـ التليفزيون المصرى.
وأكدت وزيرة التجارة والصناعة على أن هناك اهتماما رئاسيا كبيرا بـ ملف توطين الصناعة، مشددة على أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع هذا الملف بشكل أسبوعى.
ولفتت الوزيرة إلى أن الدولة تسير بشكل إيجابى فى ملف تصنيع السيارات الكهربائية، مشيرة إلى أنه يوجد متابعة بشكل مستمر فى كافة الملفات، وخصوصا ما يتعلق بالمواطن المصرى، من حيث توفير فرص عمل وتلبية احتياجاته الغذائية والإنتاجية.
وشددت وزيرة التجارة والصناعة على أن الدولة المصرية تتمتع بالاستقرار الاقتصادى والاجتماعى فى ظل متابعة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة على الرغم من الأزمة الروسية ـ الأوكرانية.
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