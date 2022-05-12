التضامن تعلن موعد آخر فرصة لتلقى طلبات حجاج الجمعيات

جدة - نرمين السيد - وكشفت الوزارة فى بيان لها، إلى أنه لابد من توافر عدة شروط فى الراغب لأداء فريضة الحج 2022، منها "أن يكون مسجلا بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب، ومسددا للاشتراك السنوى للجمعية".
ولفتت إلى أنه لابد أن تكون الجمعية مقيدة قبل 1/1/2022م ولم يوقَّع على الجمعية أية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت على مسؤوليها، فضلا على ألا يكون سبق للمتقدم أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، وألا يزيد السن على 65 عامًا، بالإضافة إلى حصوله على إحدى اللقاحات المعتمدة لـ فيروس كورونا".
وتشمنت الشروط أن يكون المتقدم لأداء فريضة الحج قادرًا على أداء المناسك وخالٍ من أية أمراض مستعصية.
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