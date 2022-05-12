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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 01:48 صباحاً - محمد السيد - /697166/يسرا-ناعية-شهداء-الوطن-خالص-العزاء-لأسرهم-ربنا-يحفظ-مصر

نعت الفنانة يسرا شهداء الوطن بشمال سيناء، وأرسلت تعازيها لأسر الشهداء، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، وتفاعل الجمهور معها بالدعاء للشهداء.

دوت الخليج يرصد لكم نعي يسرا لشهداء الوطن في شمال سيناء

يسرا تنعي شهداء الوطن

وكتبت يسرا عبر تويتر: “رحم الله شهداء الوطن والواجب والشرف..خالص العزاء لأسرة الشهداء تغمدهم الله بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته وألهم أهلهم الصبر والسلوان. كل الدعم للقوات المسلحة و الجيش المصري العظيم.. ربنا يحفظ مصر وشعبها وجيشها من كل مكروه و سوء #سيناء #مصر”.

ومن الجدير بالذكر، أن حلت الفنان المتألقة يسرا ضيفة على برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة أون وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، وذلك تزامنا مع أولى أيام عيد الفطر.

يسرا في برنامج كلمة أخيرة

تحدثت يسرا عن كواليس مشاركتها في مسلسل أحلام سعيدة، خاصة وأن العمل كوميدي من الدرجة الاولى، فقالت: “انا قولت لجمال العدل مش عايزة اعمل دراما عايزة اضحك وأضحك الناس وأنشر البهجة، كنت حابة أعمل عمل كوميدي بعيدا عن سياق الدراما”.

وكشفت عن شخصيتها في المسلسل مؤكدة: “رضيت واتصالحت مع الحالة اللي مرت بيها بعد إصابتها بالعمى ووجود الشخصيات اللي معاها خلاها تعدي كل حاجة، وفي نماذح في حياتنا شبهنا وعندي 3 شبه فريدة أنا عرفاهم”.

وعن كواليس تحضيرها للشخصية: “اتعاملت مع ناس عندها نفس الحالة من خارج الوسط وداخلة وساعدني من داخل الوسط الفني الاستاذ سيد مكاوي”.

يسرا في رمضان 2022

وشاركت يسرا في السباق الرمضاني 2022 بمسلسل “أحلام سعيدة” بجانب كلا من غادة عادل، هشام إسماعيل، نور محمود، مى كساب، شيماء سيف، نبيل نور الدين، أوتاكا، سامى مغاورى، عماد رشاد، ميسرة، جيهان الشماشيرجي، عفاف مصطفى، ملك بدوي وآخرين والمسلسل من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، حول 3 سيدات «فريدة وشيرين وليلى» تجاوزن منتصف العمر وتعانين من بعض الأزمات الطاحنة في حياتهن يجمعهن القدر ويقرب بينهنّ وفي إطار مشاكل كل واحدة منهنّ تتصاعد الأحداث، وتم عرضها على فضائية «ON»، وحققت نجاح ملحوظ.