محافظ الدقهلية يبحث مع ممثلى «القومى للمرأة» برامج التوعية

جدة - نرمين السيد - بحث أيمن مختار محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، مع ممثلى المجلس القومى للمرأة بالمحافظة، تنفيذ أعمال التوعية والتثقيف والشمول المالى للمرأة بالمحافظة لتحقيق التمكين الاقتصادى.





شارك فى الاجتماع الدكتورة داليا الأتربى عضو المجلس القومى للمرأة بالدقهلية وخالد البهنساوى مسئول مشروع الشمول المالى بالمجلس، وعدد من قيادات المحافظة. واستعرض الاجتماع محاور المشروع التوعوى ومنها تشجيع للسيدات على الإدخار وإقامة مشروعات صغيرة والدخول فى ريادات الأعمال للمشروعات البيئية وكذلك التوعية والإرشاد الأسرى والتنمية المتوازنة من خلال مدربين معتمدين وترسيخ فكرة المباعدة فى الإنجاب بين الأطفال ليحصل كل طفل على حقوقه كاملة، وأيضا موضوعات تتعلق بالصحة الإنجابية بما يحقق أهداف المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية. وأكد محافظ الدقهلية، ضرورة الإعداد الجيد والمتميز لبرنامج وخطة التوعية والتدريب ووضع توقيتات زمنية محددة وموضوعات متميزة لتحقيق الأهداف المرجوة.

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