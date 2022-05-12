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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 12:50 صباحاً - محمد السيد - /697165/نشرة-أخبار-الفن-الموت-يفجع-أحمد-خالد-صالح-نجوم-الفن-ينعون-شهداء-الوطن-وهذا-سبب-هجوم-محمد-صلاح-العزب-على-صناع-أغنية-ستو-أنا

شهدت الساحة الفنية ،اليوم الخميس، العديد من الأنباء الهامة والأحداث الفنية المشوقة واللافتة للإنتباه، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث فنية في إنتظارك.

الموت يفجع أحمد خالد صالح وهذه تفاصيل الجنازة

أعلنت الفنانة هنادي مهنا خبر وفاة شقيقة حماها الفنان الراحل خالد صالح، من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كتبت الفنانة هنادي مهنا زوجة الفنان أحمد خالد صالح نعي للراحلة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله عمة زوجي إنسانية سيد صالح.. وتقام صلاة الجنازة في مسجد الحصري بعد صلاة العصر" وشارك الفنان نفس المنشور عبر صفحته.

محمد صلاح العزب يفتح النار على صناع أغنية «ستو أنا»

فتح المؤلف محمد صلاح العزب النار على أغنية ستو أنا، التي طُرحت ضمن أحداث مسلسل مكتوب عليا، في الماراثون الرمضاني المنصرم 2022، وذلك بسبب استخدام لفظ الجلالة فيها بشكل غير لائق.

كتب محمد صلاح العزب، عبر حسابه الرسمي بموقه التواصل الاجتماعي فيسبوك: "المصريين بيستخدموا لفظ الجلالة، اسم الله عز وجل الأقداس للتعبير عن مشاعر كتير استغراب، وخوف وإعجاب وخلافه".

وتابع: "بس هو طبيعي إن اسم ربنا عز وجل يتقال بهذا القدر من المرقعة في أغنية ستو أنا؟! الأغنية لطيفة وأنا متأكد إن محدش متعمد ولا يقصد حاجة".

واختتم محمد صلاح العزب حديثه قائلًا: "بس بصراحة كل ما اسم ربنا بينطق بالطريقة دي في الأغنية مبقدرش أعديها، ولا أحس أن الموضوع معدي، مفيش حاجة اسمها اللاه.. وإن دي حاجة تانية غير الله، نخلي الكلام ليه معنى شوية".

بكلمات مؤثرة.. نوال الزغبي تنعي شهداء الوطن

نعت المطربة الشهيرة نوال الزغبي شهداء الوطن، عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” وتفاعلت التعليقات معها بالدعاء لأبطال مصر الشهداء.

وغردت نوال عبر تويتر: " الله يرحم الشهداء الأبطال ويحمي #مصر".

منة فضالي تنعي شهداء الوطن بشمال سيناء: جنود أبطال

حرصت الفنانة الشابة منه فضالي على نعي شهداء الوطن بأرض سيناء، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.

كتبت فضالي عبر صفحتها الرسمية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام: "رحم الله شهداء الوطن وجنوده الابطال في أرض سيناء ..البقاء لله".

يسقط الارهاب.. هاني رمزي ينعي شهداء الوطن بشمال سيناء

حرص الفنان هاني رمزي على نعي شهداء الوطن بشمال سيناء، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، وتفاعلت معه التعليقات بالدعاء للشهداء.

وكتب هاني رمزي عبر انستجرام: يسقط الأرهاب وتحيا مصر برجالها وجيشها وشعبها يارب إرحم شهداء الوطن وصبر زويهم وأجعل مصر أمناً وأماناً لكل من فيها ومن قادم إليها #تحيا_مصر_تحيا_مصر_تحيا_مصر.