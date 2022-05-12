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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 12:50 صباحاً - محمد السيد - /697164/ماجد-المهندس-يتخطى-20-مليون-مشاهدة-بأغنية-وعرفتك

استطاع الفنان ماجد المهندس، أن يحقق 20 مليونا و200 ألف مشاهدة، بفيديو كليب وعرفتك، بعد 10 أيام فقط من طرحه على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

دوت الخليج يرصد نجاح أغنية وعرفتك للفنان ماجد المهندس.

هجوم على ماجد المهندس

على الصعيد الآخر، هاجمت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية فوز العتيبي، الفنان العراقي الحاصل على الجنسية السعودية ماجد المهندس، بسبب استعانة الأخير في كليب أغنيته الأخيرة، بعارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك بدلا منها.

واعتبرت العتيبي في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“ وتناقلته الصفحات المعنية بأخبار المشاهير بمواقع التواصل على نطاق واسع، أن ”ماجد المهندس اختار العارضة الروسية على أساس أنها (نجمة) عالمية وستسهم في نجاح وانتشار الكليب، لكنه لا يدري أنني أكثر عالمية منها“.

وأضافت ”مشاهداتهم التي حصدوها في 6 أيام متواصلة من عرض وقت الكليب، أنا أحققها في يوم واحد فقط بمفردي

وأوضحت ”المهم أن مشاهداتي في ساعة أكثر من مشاهدتها على إنستغرام في يومين“، في إشارة لـ“تجاوزها“ شهرة ونجومية إيرينا شايك.

وتابعت ”لو ما تدرون، حتى إعلام بلادها (إيرينا شايك) روسيا يستقطب أخباري، شيء منرفز أن تروحوا تجيبوا أجنبيات ونحن موجودات بصراحة أمر مستفز“.

واعتبرت فوز العتيبي أنها ”النجمة الأولى من وسط المشهورات في منطقة الشرق الأوسط“ قائلة ”عموما خذوها قاعدة كل اللي في الشرق الأوسط من المشهورات ولا واحدة فيهن منتشرة عالميا مثلي“.

كلمات أغنية وعرفتك

وتقول كلمات الأغنية:

و عرفتك .. ضحكت الدنيا .. و لمستك .. دبت انا ف ثانيه .. و حضنتك .. حضن حاجه تانيه .. ولا ف الخيال على بعضنا .. يالا نتعود .. دي الليله .. مش هتتعوض ده انا وانت .. قربنا مزود .. فوق الخيال …

وريني .. دنيتك اكتر .. انا هدي .. عمري ما استكتر من عمري .. يالا خد اكتر .. عمرك يطول .. دي عيونهم .. كلها علينا وشاغلهم .. حتى اسامينا يا هوانا .. يالا ودينا .. فوق كل دول ..

و قابلتك .. قلبي راح مني و لقربك .. راح مطمني والدنيا .. وانت بين حضني .. ولا جت في بال

على وضعنا .. ليلنا هيليل على بعضنا .. احنا هنميل هنعيش كده .. فوق مانتخيل لسنين طوال ..