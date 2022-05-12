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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 12:50 صباحاً - محمد السيد - /697161/يسقط-الارهاب-هاني-رمزي-ينعي-شهداء-الوطن-بشمال-سيناء

حرص الفنان هاني رمزي على نعي شهداء الوطن بشمال سيناء، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، وتفاعلت معه التعليقات بالدعاء للشهداء.

دوت الخليج يرصد نعي هاني رمزي لشهداء الوطن في شمال سيناء

هاني رمزي ينعي الشهداء

وكتب هاني رمزي عبر انستجرام: يسقط الأرهاب وتحيا مصر برجالها وجيشها وشعبها يارب إرحم شهداء الوطن وصبر زويهم وأجعل مصر أمناً وأماناً لكل من فيها ومن قادم إليها #تحيا_مصر_تحيا_مصر_تحيا_مصر.

ومن الجدير بالذكر، أن حل الفنان هاني رمزي ضيف على برنامج الحياة في إحدى أيام شهر رمضان من خلال مداخلة عبر الفيديو يتحدث خلالها عن مشاركته في مسلسل العائدون وتقديم أعمال وطنية.

هاني رمزي مسلسل العائدون

وقد كشف الفنان هاني رمزي عن رأيه في الأعمال الوطنية التي تقدم مؤخرًا أبرزها مسلسلي الاختيار والعائدون الذي كان قد شارك به كضيف شرف ضمن موسم دراما رمضان 2022.

وأوضح أن الأعمال الدرامية الوطنية تخلق وعي لدي الأجيال القادمة وقال إن كل فنان يتم دعوته للمشاركة في تلك الأعمال الوطنية يجب عليه أن يلبي الدعوة، فتلك الأعمال تظهر بسالة القوات المسلحة والشرطة المصرية بمواجهة الإرهاب.

هاني رمضان في رمضان 2022

وأضاف هاني رمزي في تصريحاته أثناء مداخلته ببرنامج الحياة اليوم المذاع عبر شاشة قناة الحياة الفضائية، قائلًا: “الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن المسلسلات دي رسالتها بتوصل أسرع من ألف كتاب والفن بيوصل للقلب والعقل في نفس الوقت”.

وتابع: “وبيواجه الناس وبيحط المفاهيم الغلط قدام الناس عشان يعرفوا الصح من الغلط، وده اللي محتاجاه الدولة المصرية حاليا”، معربًا عن سعادته الكبيرة بمشاركته كضيف شرف ضمن مسلسل العائدون، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2022 عبر شاشة قناة dmc الفضائية.

وتحدث عن دوره وقال: "كنت قلقان من الدور ولكن مع الوقت نجحت في تحويل القلق إلى قوة دفع وبدأت أدرس الشخصية لتقديمها بالشكل الصحيح.. واتفرجت على أعمال سينمائية ودرامية وطنية.. وبدأت اشتغل على نفسي عشان أقدم دور مختلف وخاص بي.. كنت مبسوط وفخور بردود أفعال الجمهور".