كفر الشيخ: بدء تلقى طلبات الرفع المساحى من خلال المراكز التكنولوجية

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، اليوم الأربعاء، عن بدء تلقى طلبات الرفع المساحى من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن، وذلك استكمالا لجهود الحكومة المصرية فى التحول الرقمى، من خلال ميكنة وتطوير الخدمات الحكومية، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.





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