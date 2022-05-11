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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /697156/منة-فضالي-تنعي-شهداء-الوطن-بشمال-سيناء-جنود-أبطال

حرصت الفنانة الشابة منه فضالي على نعي شهداء الوطن بأرض سيناء، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.

دوت الخليج يرصد نعي منة فضالي لشهداء سيناء.

كتبت فضالي عبر صفحتها الرسمية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام: "رحم الله شهداء الوطن وجنوده الابطال في أرض سيناء ..البقاء لله".

تغير ملامح منة فضالي

على الصعيد الآخر، فاجأت الفنانة المصرية منة فضالي متابعيها بظهورها بلوك مختلف تماماً لناحية الشعر وملامح الوجه، وهو ما أحدث ضجة كبيرة بين الجمهور.

وظهرت الفضالي في الصور بلوك جديد بعدما قصّت شعرها قصيراً وتركت غرّة عريضة، واختارت صبغه بلون فاتح على شكل خصلات متموّجة تناسب فصل الصيف

ولاحظ الكثيرون من متابعي منة تغييراً في شكلها حيث ظهرت بشفتين وخدّين منتفخة بعد خضوعها للفيلر، وهو ما عرضّها للانتقادات من متابعيها الذين استغربوا قيامها بذلك.

وعلّقت فضالي على الصور قائلةً: "إنها قاعدة الحياة... كل شيء كنت تنتظره دائماً يأتي في اللحظة التي تتوقف فيها عن البحث عنه".

هذا ووجّهت الفنانة منة فضالي بعض الحِكم لجمهورها عبر نشرها صورة جديدة لها على موقع تويتر للتغريدات القصيرة.

وكتبت فضالي قائلة:"مفيش أجمل من إنك تكون متصالح مع نفسك ورغم كل شيء عندك أمل مهما كانت الظروف ومهما كان حواليك حاقدين وبـ 100 وش حبوا نفسكم وحبوا الناس وحبولهم الخير، لأن كله مردود ومفيش حاجة بتدوم غير الكلمة الحلوة والعمل اللي من القلب".

منة فضالي تحتفل بعيد ميلاد والدتها

وتصدّرت منة فضالي تريند محرك البحث العالمي جوجل بعدما قامت بالاحتفال بعيد ميلاد والدتها، ونشرت فيديو مجمع لصور والدتها على أغنية: "انزل يا جميل ع الساحة" على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلقت عليه قائلة: "أمي الحياة كلها كل سنة وإنتي الدنيا كلها كل سنة وإنتى منورة حياتي كل سنة وإنتي جنبي ومعايا وفي ظهري كل سنة وإنتي الحب الحقيقي، عقبال سنين كتير يا أمي وإنتي بصحة وسعادة والابتسامة ما تفارقك أبدًا ويشفيكي يا رب والله يديم عليكي روحك الطيبة، ماما بحبك عقبال 100 سنة يا قلبي".