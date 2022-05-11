مانشستر سيتي يسحق وولفرهامبتون ويعزز صدارة الدوري الإنجليزي.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 11:23 مساءً - سحق مانشستر سيتي، مضيفه فريق وولفرهامبتون بنتيجة 5 - 1، فى اللقاء الذى جمعهما مساء الأربعاء، على ملعب "مولينيو"، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

أنهى مانشستر سيتي الشوط الأول من اللقاء متفوقا بنتيجة 3 - 1، وكان النجم البلجيكي كيفن دى بروين النجم الأوحد، بعد تسجيله 3 أهداف "هاتريك"، خلال 24 دقيقة، حيث افتتح التهديف فى الدقيقة 7، ثم 16 و 24، فيما أحرز لياندير ديندونكير هدف وولفرهامبتون فى الدقيقة 11.

وفى الشوط الثانى نجح دى بروين فى تسجيل الهدف الرابع "سوبر هاتريك" فى الدقيقة 60، واختتم رحيم سترلينج خماسية السيتي فى الدقيقة 84 من زمن المباراة.

وعزز مانشستر سيتي صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 89 نقطة، متفوقا بفارق 3 نقاط عن ليفربول، بعد فوزه أمس الثلاثاء على مضيفه أستون فيلا بنتيجة 2 - 1.

وخاض مانشستر سيتي اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: لابورت ، زينتشينكو، فيرناندينيو، كانسيلو.

الوسط: رودرى، دى بروين، جوندوجان.

الهجوم: سترلينج، سيلفا، فودين.