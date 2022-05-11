متحدث الصحة: لا يمكن التوقع بموعد الموجة السادسة من فيروس كورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 11:22 مساءً - كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، عن الوضع الوبائى لفيروس كورونا فى مصر، لافتاً إلى أن هناك انخفاض مستمر فى معدلات الإصابة بالبفيروس على مدار الأسابيع الماضية.

وأكد أن مصر نجحت فى تجاوز الموجة الخامسة من جائحة فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه لا يمكن التوقع بموعد بدء الموجة السادسة من الفيروس حتى الآن.

وأكد أن ارتفاع معدلات التطعيم بلقاحات فيروس كورونا هى من أبرز الأسباب الرئيسية فى الانخفاض المستمر لمعدلات الإصابة فى مصر، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تطعيم ما يقرب من 60% من الفئات المستهدفة للتطعيم بلقاحات فيروس كورونا.

وعن معدلات التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، أكد “عبد الغفار” أنه 45 مليون مواطن تلقى الجرعة الأولى من اللقاح، منهم 34.5 مليون محصنين بالكامل بجرعتين من اللقاح، كما حصل نحو 2.8 مليون مواطن على الجرعة التنشيطية.

وأكد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه بالرغم من معدلات الإصابة المنخفضة بفيروس كورونا فى مصر، إلا إنه لا يمكن الإعلان عن انتهاء الكورونا إلا بعد إعلان منظمة الصحة العالمية انتهاء الوباء بشكل نهائى أو تحوله لمرض موسمى مثل الانفلونزا، لافتاً إلى أن هناك العديد من الدول لم تقوم إلا بتطعيم نسبة 1% من مواطنيها الأمر الذى قد يكون فرصة لظهور متحورات جديدة من الفيروس.

وناشد الدكتور حسام عبد الغفار المواطنين بضرورة الاستمرار في تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والحصول على الجرعات الأساسية والتنشيطية من اللقاح، مع ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.