محافظ الشرقية: المراكز التكنولوجية تدعم متخذى القرار بمعلومات آلية ودقيقة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، أن الهدف من إنشاء المراكز التكنولوجية هو دعم متخذى القرار بمعلومات آلية ودقيقة، والفصل بين مقدم الخدمة وطالبها بما يكفل الشفافية ومكافحة الفساد، والحصول على خدمة متميزة مع الدقة والسرية للبيانات، لافتا إلى أن المراكز التكنولوجية تعد منصات رقمية لخدمة المواطنين تساهم فى تحسين مستوى تقديم الخدمات للمواطنين والوصول إلى القرى والتوابع من خلال التعامل بنظام الشباك الواحد.





وأعلن غراب، فى بيان اليوم الأربعاء، عقد دورات تدريبية لعدد 45 من العاملين بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة بها على أساسيات لغة الإشارة على مدار يومين لتسهيل التعامل مع ذوى الهمم من الصم وضعاف السمع وإنهاء مصالحهم، وذلك بالتعاون مع مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية. وأضاف المحافظ، أن الدورة استهدفت تأهيل وتدريب موظفى خدمات الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية على التعامل مع المواطنين من ذوى القدرات الخاصة من الصم وضعاف السمع المترددين على المراكز لتلقى الخدمات، وذلك لتسهيل خدمتهم باعتبارهم أحد فئات المجتمع المستفيدين من الخدمات الحكومية بصورة مباشرة خاصة فى ظل التحول إلى منظومة الخدمات التى تعتمد على الشباك الواحد مما يساهم بشكل كبير فى الارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية وتقديم خدمة مميزة للمواطنين.

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