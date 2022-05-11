سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبى يشارك فى مؤتمر بروكسل لدعم سوريا

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور بدر عبدالعاطى، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبى ممثلا لجمهورية مصر العربية فى مؤتمر بروكسل (6) لدعم سوريا والمنطقة الذى عقد فى بروكسل، بمشاركة عدد من الدول المانحة والمنظمات الدولية، حيث شدد فى كلمته أمام المؤتمر على ثوابت الموقف المصرى تجاه الأزمة السورية وضرورة تخفيف المعاناة عن الشعب السورى.





وأكد عبدالعاطى، على أنه لا حل للأزمة السورية إلا بتسوية سياسية شاملة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254 والذى يحفظ لسوريا وحدتها وسيادتها وسلامتها الإقليمية. واستعرض عبدالعاطى الجهود المصرية فى استضافة الأشقاء السوريين، وحرص الحكومة المصرية على توفير كافة أوجه الرعاية لهم خاصة فى قطاعى الصحة والتعليم أسوة بأشقائهم المصريين، مؤكدا على ضرورة تعزيز الدعم المقدم الدولى لمصر فى هذا الصدد من أجل الاستمرار فى مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للأشقاء السوريين المتواجدين فى مصر.

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