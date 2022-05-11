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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /697158/تحالف-الأحزاب-المصرية-يشكل-لجنه-لتلقي-مقترحات-الأحزاب-بشان-اجنده-مؤتمر-الحوار-الوطني

أعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب أرادة جيل وكيل لجنه الصناعه بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، عن تشكيل لجنه لتلقي مقترحات رؤساء الأحزاب الأعضاء في التحالف بشأن رؤيتهم لأجندة الموضوعات التي ستطرح في مؤتمر الحوار الوطني.

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