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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /697155/علاء-عابد-ينعي-شهداء-الوطن-ويؤكد-لن-يكسر-الإرهاب-عزيمتنا

نعي النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، شهداء القوات المسلحة البواسل حيث نال الشهادة اليوم الأربعاء ، ضابط وأربعة جنود إثر التصدي للعناصر التكفيرية، وإحباط محاولة الهجوم على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.

دوت الخليج

علاء عابد ينعي شهداء الوطن ويؤكد لن يكسر الإرهاب عزيمتنا

وأضاف رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربي ، أن هذه القوي تزداد حقدا على الدوله المصرية كلما عم الاستقرار والأمن والأمان والنمو الاقتصادي لمصر الغاليةمؤكدا أن الإرهاب لن يثنيا عن مسيرة البناء والتنمية التي تقوم بها الدولة المصرية ولن يكسر الإرهاب عزيمتنا.

وأشاد النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي،ببساله رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية فى التصدي للعمليات الإرهابية، وجهودهم المضنية فى اقتلاع جذور الإرهاب، وتقديم أرواحهم حمايةً وفداءً للوطن، والحفاظ على مقدراته ، مؤكدا أن قواتنا المسلحة الباسلة قادرة على التصدي لكل من تسول له نفسة العبث بمقدرات الوطن. وتقدم النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ، بخالص تعازيه للرئيس عبد الفتاح السيسى، وأسر الشهداء، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، والشفاء العاجل للمصابين .

«نقل النواب» تشكل لجنه لمتابعه الانتهاء من تطوير طريق أبوالنمرس التبين الصف أطفيح الكريمات

عقد النائب علاء عابد، رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعا اليوم، مع اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري بشأن الانتهاء من تطوير طريق، مركزابوالنمرس العياط التبين الصف اطفيح الكريمات، مطالباً بسرعه الانتهاء من تطوير طريق، مركز ابوالنمرس ،العياط ،التبين، الصف أطفيح الكريمات، والذي يعد مدخل لصعيد مصر الذي يحظي باهتمام كبير من القيادة السياسيه المصرية، حيث يشهد الصعيد تنمية حقيقة وشبكة الطرق دائما هي بداية التنمية .

ومن جانبه أكد اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، ان سيتم ادراج الطريق في الخطة الاستثمارية القادمة وسيتم تشكيل لجنه من الهيئة وتنزل للمعاينة، وقد تم تكليف لجنه لسرعه الانتقال للمعاينه ووضع تنفيذ الطريق في العام المالي الحالي ، وضمت اللجنة المشكل كلا من النائب أحمد سعد حلمي نويصر، والنائبة أسماء الجمال، والنائب نادر الخبيري وذلك مع رئيس الهيئه إلعامه للطرق اللواء حسام الدين مصطفي.