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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /697152/النائب-علاء-قريطم-ترحيب-كافة-القوى-السياسية-ورموز-المعارضة-بدعوة-السيسي-للحوار-بداية-جديدة-للوطن

ثمن النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب، دعوة الرئيس السيسي لحوار سياسي بين كل الأطراف دون إقصاء أو تمييز، قائلا: إن التجاوب السياسي الواسع لها من جانب مختلف التيارات والقوى السياسية، وأحزاب المعارضة يؤكد أنها جاءت في وقتها تمامًا ولها صدى واسع داخل المجتمع.

دوت الخليج

النائب علاء قريطم: ترحيب كافة القوى السياسية ورموز المعارضة بدعوة السيسي للحوار بداية جديدة للوطن

واعتبر قريطم ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن التوجيهات السياسية، بإطلاق الحوار الوطني واستئناف أعمال لجنة العفو الرئاسي، حققت صدي وتأثير إيجابي داخل الأوساط السياسية في البلاد. قائلا: إن الافراج عن العشرات من المحبوسين، خطوة جيدة للغاية، قوبلت بترحيب شديد من جانب كل المصريين، علاوة على استمرار تلقي الطلبات للدراسة والإفراج عنها.

وأردف عضو النواب، أن ترحيب رموز المعارضة ومختلف الحركات السياسية بدعوة الرئيس للحوار، سينعكس ايجابا على المجتمع، ويخلق حالة من الحوار والتكاتف والمشاركة السياسية لمناقشة كافة القضايا التي تهم الوطن.

واختتم، بأن مصر تمر بمرحلة حاسمة وأزمة اقتصادية عالمية، أثرت على مختلف دول العالم. لذلك فإن دعوة الرئيس تعبر عن احتضان للجميع وبدء مرحلة وطنية جديدة.