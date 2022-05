انت الان تتابع تفاصيل خبر باقى 4 أيام.. المصرية للاتصالات we تكشف غرامة فاتورة التليفون الأرضي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 10:46 مساءً

أعلنت المصرية للاتصالات we عن اقتراب انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2022 فلم يتبقى سوا 4 أيام، وبعدها تبدأ المصرية للاتصالات we في تطبيق غرامات على المخالفات، لذلك يوضح دوت الخليج كافة التفاصيل عن استعلام ودفع فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع المصرية للاتصالات we والغرامات التى تطبق على المتأخرين.