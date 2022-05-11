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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /697151/باقى-4-أيام-المصرية-للاتصالات-we-تكشف-غرامة-فاتورة-التليفون-الأرضي
أعلنت المصرية للاتصالات we عن اقتراب انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2022 فلم يتبقى سوا 4 أيام، وبعدها تبدأ المصرية للاتصالات we في تطبيق غرامات على المخالفات، لذلك يوضح دوت الخليج كافة التفاصيل عن استعلام ودفع فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع المصرية للاتصالات we والغرامات التى تطبق على المتأخرين.
استعلام فاتورة التليفون الأرضي we
يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي We عبر موقع المصرية للاتصالات وإمكانية السداد من خلال الآتي:
- تسجيل الدخول على موقع المصرية للاتصالات we
- إدخال كود المحافظة ورقم التليفون.
- إضافة كود المحافظة.
- ثم الانتقال للسداد وإدخال بيانات البطاقة البنكية لإتمام عملية السداد.
طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي we
- الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة
- مراكز شركة المصرية للاتصالات WE (السنترالات)
- ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي
- مصاري - مكاتب البريد - خدمة فودافون كاش
- خدمة فوري
- خدمة سداد
- خدمة Bee
- خدمة خدماتي
- خدمة أمان
- خدمة ممكن
غرامة المصرية للاتصالات We للمتأخرين عن دفع الفواتير
توفر المصرية للاتصالات we فترة سماح حتى 15 مايو لسداد قيمة الفاتورة بعدها يتم تحويل الخط لخدمة الاستقبال فقط لمن لم يسدد الفاتورة، وإذا تخلف العميل عن السداد حتى يوم 15 يونيو تلجأ الشركة إلى فرض غرامات تأخير ووقف الخدمة عن هاتف العميل.
تحدد غرامة التخلف عن سداد فاتورة الأرضي من المصرية للاتصالات we من 10 جنيهات، أو حساب نسبة 1.5% من قيمة الاشتراك، بحد أقصى 11 شهرا، ولا تتم إضافة رسوم بعدها.
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