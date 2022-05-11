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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /697149/التنسيقية-تنعى-شهداء-عمليات-مكافحة-الإرهاب-في-سيناء

تنعى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة الذين استشهدوا أثناء عمليات ملاحقة العناصر الإرهابية في شمال سيناء.

دوت الخليج "التنسيقية" تنعى شهداء عمليات مكافحة الإرهاب في سيناء وتؤكد التنسيقية أن العمليات الإرهابية الخسيسة لن تزيد القوات المسلحة والشعب المصري من وراءه إلا إصرارا على اقتلاع جذور الإرهاب وتحقيق الأمن والأمان واستكمال مسيرة التنمية. كما تؤكد التنسيقية دعمها الكامل للقوات المسلحة المصرية، في استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

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