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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /697148/مواعيد-عمل-أورنج-orange--ولينك-معرفة-الفروع

يتساءل الكثيرون من عملاء أورنج orange عن التواصل مع خدمة العملاء، والرغبة في معرفة مواعيد عمل أورنج orange والفرع الأقرب لهم، لذلك يوضح دوت الخليج كافة التفاصيل عن مواعيد عمل أورنج orange ولينك مباشر لمعرفة الفروع المنتشرة على مستوى الجمهورية.

أماكن فروع أورنج orange يستطيع عميل أورنج تسجيل الدخول على لينك أورنج لمعرفة الفروع وإضافة عنوانه ليتحدد من خلال الخريطة فرع أورنج orange الأقرب لسكنه. ومن خلال تطبيق My Orange يمكن معرفة بعض الفروع وحجز الدور قبل ما نوصل الفرع، ويمكن تحميل التطبيق، من هنــــــــــــــا ومن خلال الكود #185# يمكن معرفة عناوين الفروع. مواعيد عمل فروع أورنج يبدأ العمل في فروع أورنج orange من السبت للخميس بتبدأ من 9:00 ص عدا الجمعة من 1:30 م، و بتنتهي 10:30 م عدا يومي الخميس و الجمعة 11:30 م

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