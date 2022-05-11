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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /697147/الحرية-المصرى-يتلقى-دعوة-من-الوطنية-للتدريب-ويؤكد-مشاركته-في-الحوار-الوطنى

أعلن الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصرى، عن تلقيه دعوة من الأكاديمية الوطنية للتدريب لحضور جلسات الحوار الوطنى التى تديرها الأكاديمية بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى حول أولويات المرحلة الراهنة.

دوت الخليج «الحرية المصرى» يتلقى دعوة من الوطنية للتدريب ويؤكد مشاركته في الحوار الوطنى وأكد “ممدوح” أن الحزب سيشارك في جلسات الحوار التى تهدف الى تحقيق المصلحة العليا للوطن. وأوضح رئيس حزب الحرية المصرى، أن الاكاديمية الوطنية للتدريب مؤسسة وطنية تتميز بالكفاءة والاحترافية وقادرة على أدارة حوار وطنى يشمل جميع ممثلى المجتمع المصرى بكل فئاته ومؤسساته لتدشين جمهورية جديدة تتسع للجميع. ملحمة وطنية تبشر بالخير قبيل انطلاق الحوار الوطني كما خرجت الكلمات قوية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن تصريحاته المشهودة لإنطلاق حوار وطني مثمر وبناء، تستفيد منه الدولة المصرية من أجل العبور نحو الجمهورية الجديدة بكل ماهناك من قواعد التوافق والتضافر في الجهود، ليكون هناك على الفور أعلى درجات من الترتيب والتجهيز التي انتهت بإعلان الأكاديمية الوطنية للتدريب استعدادها لاستقبال الحوار بكل تجرد وحيادية.

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