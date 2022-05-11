كاظم الساهر يصل أراضي جدة استعدادًا لإحياءه حفلًا غنائيًا

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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /697146/كاظم-الساهر-يصل-أراضي-جدة-استعدادا-لإحياءه-حفلا-غنائيا

وصل الفنان العراقي كاظم الساهر، اليوم الأربعاء الموافق 11 مايو، إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، استعدادًا لإحياء حفله المنظر غدًا الخميس.

دوت الخليج يرصد وصول الفنان العراقي كاظم السهر إلى جدة.

حفلات كاظم الساهر

كما يحيي المطرب كاظم الساهر حفلا غنائيا في الرياض ضمن مهرجان الغناء بالفصحي الجمعة المقبل حيث نشر كاظم بوستر الحفل من خلال حسابه على توتير وعلق عليها بـ "حفل كاظم الساهر في مهرجان الغناء بالفصحى في الرياض١٣ مايو 2022".

وكان النجم كاظم الساهر قد ألغى كل حفلاته الغنائية التى كان من المقرر أن يحييها فى جولته الغنائية فى أمريكا وكندا، حيث كان عددها 8 حفلات أحيا منها حفلتين وتبقى 6 حفلات أخرى، بسبب وفاة زوجته الأولى السيدة عروسة الساهر أم أولاده، على أن يتم تحديد موعد جديد لاحقا.

على الصعيد الاخر، طرح الفنان كاظم الساهر النسخة الجديدة لأغنية "عراقنا" عبر قناته على "يوتيوب" والتي تعد آخر أعماله الغنائية، وكان كاظم، قد طرح الأغنية في وقت سابق بشهر أكتوبر الماضي، ولكنه أعاد تقديمها وطرحها مرة أخرى من جديد.

الأغنية من كلمات كريم العراقي، وألحان كاظم الساهر، وتوزيع ميشال فاضل وتقول كلماتها:

كلمات أغنية عراقنا

عراقنا حبيبنا بالقلب والعيون غير العراق من لنا لولاه لا نكون توحدت اعراقنا والعزم في اعماقنا لبيك يا عراقنا نبنيك قادمون خذنا جميعا ضمنا لصدرك الحنون

عُمر الحضارة عُمرنا ويقظة الزمان نحن الذين جاهدوا ليرتقي الانسان قد عانق بسمائنا الأنجيل والقرأن بعربنا، بكردنا سريان تركمان اشور من كلدان وسائر الأديان

اولادنا اكبادنا حملوك بالاحضان لا شيء في حياتهم اغلى من الاوطان

بصبرنا وعزمنا سنضهر الاحزان لن يخذل الله بيدٍ تسعى الى البنيان

يذكر ان ظهر الساهر خلال حفله الغنائى الأخير فى مدينة هيوستن الأمريكية، وهو يغنى مع حفيدتيه سناء وآية من ابنه الأكبر وسام