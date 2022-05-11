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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /697132/نفاذ-تذاكر-حفل-أصالة-بالكويت-وهذا-موعد-إحياءه

أعلنت الشركة المنظمة لحفل أصالة بالكويت، نفاد تذاكر الحفل المقرر إقامته في الكويت يوم الجمعة الموافق 13 مايو، على مسرح أرض المعارض بالعاصمة الكويتية.

دوت الخليج يرصد لكم نفاذ تذاكر حفل أصالة المقرر إقامته في الكويت

نفاذ تذاكر حفل أصالة

وقد كشفت الفنانة أصالة نصري عن تفاصيل ألبومها الجديد في مؤتمر صحفي، تم انعقاده بعد حفلها بالرياض في المملكة العربية السعودية، ومن المقرر طرح هذا الألبوم خلال الأيام المقبلة، ومتوقع له نجاح باهر.

وصرحت أصالة في المؤتمر الصحفي إن الألبوم الجديد يحتوي على أغنيتين من اللهجة اللبنانية، وأنها تحب جميع اللهجات التي غنت بها في ألبوماتها، منها المصري والخليجي.

وتابعت أصالة: الحمد لله بحس أني مختلفة عن أخواتي بحس روحي سعودية وعندي اندماج مع الشعب السعودي.

أصالة تثير الجدل بحملها

ومن الجدير بالذكر، أن تداول رواد السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية صورًا للفنانة السورية أصالة، ظهرت فيها ببطن ممتلئ وهو ما أثار الجدل حول كونها حامل من زوجها الجديد فائق حسن.

هذا وقد طرحت الفنانة أصالة، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “دنيتي الحلوة” عبر القناة الرسمية الخاصة بها، وتقول كلمات أغنية دنيتي الحلوة:

حببتي وصاحبتي وبنتي ونور عيني ده مهما أنا قولت عنك مش هكفي كلام يا روحي يا دنيتي الحلوة اللي تكفيني يا أغلى عليا من نفسي يا أجمل شام

يا ملكة منورة قلبي يا ست الناس يا فرحة قلبي وحياتي بتفاصيلها أنا لو قولت إيه مش هوصف الإحساس دانا الليلة هخدها فحضني أغنيلها

بحبك حب رباني يا أكتر واحدة فهماني مشاعري بيكي ربطاني أنا طايرة من الأفراح يارب يحفظك ليا واشيلك جوا في عنيا يا شام يا منورة الدنيا بشوفك قلبي أنا بيرتاح

بحبك حب رباني يا أكتر واحدة فهماني مشاعري بيكي ربطاني أنا طايرة من الأفراح يارب يحفظك ليا واشيلك جوا في عنيا يا شام يا منورة الدنيا بشوفك قلبي أنا بيرتاح

وبدعي ليكوا تتهنوا وتشوفوا الخير يا حلو بروحك الحلوة يا أطيب قلب يا أحمد ياللي في عنيك بحر حب كبير في عينك شام دي هيا أغلى وأجمل حب

وبدعي ليكوا تتهنوا وتشوفوا الخير يا حلو بروحك الحلوة يا أطيب قلب يا أحمد ياللي في عنيك بحر حب كبير في عينك شام دي هيا أغلى وأجمل حب

بحبك حب رباني يا أكتر واحدة فهماني مشاعري بيكي ربطاني أنا طايرة من الأفراح يارب يحفظك ليا واشيلك جوا في عنيا يا شام يا منورة الدنيا بشوفك قلبي أنا بيرتاح.