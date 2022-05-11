سفير الاتحاد الأوروبي: مصر شريك هام للاتحاد بعلاقات تمتد لـ 45 عامًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 10:25 مساءً - قال سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر كريستيان بيرجر، إن مصر تعد شريكًا هامًا بالنسبة للاتحاد، مشيدًا بالعلاقات التي تربط الجانبين منذ 45 عامًا.

جاء ذلك في كلمته اليوم الأربعاء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وسفراء كل من فرنسا وألمانيا وإسبانيا ورومانيا وبلجيكا بمقر القنصلية الفرنسية بالإسكندرية بمناسبة الاحتفال بشهر أوروبا .

وأوضح سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، "نحتفل هذا العام بمرور 50 عامًا على الشراكة الأوروبية المتوسطية الإقليمية و45 عامًا على العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي"، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يساند مصر في ظل تأثيرات الحرب الروسية على أوكرانيا، وخصصت لذلك مساندة مالية بقيمة 100 مليون يورو من أجل الصمود الغذائي.

وأضاف "نحتفل بشهر أوروبا بمصر من خلال أسبوع أوروبا بالإسكندرية والذي يشمل زيارة عدد من المشروعات بالمحافظة، مشيرًا إلى المكانة التي تحوزها مصر في استضافة الفعاليات الدولية الهامة ومنها مؤتمر قمة المناخ والذي يعقد بشرم الشيخ نوفمبر القادم.

وتابع "نحن متحدون من أجل المناخ"، لافتًا إلى أن أسبوع أوروبا بالإسكندرية تضمن زيارة إلى محطات ترام الرمل، بوصفه مشروع هام لعلاج الاختناق المروري من تداعيات على المناخ والاقتصاد.

ومن جانبه، قال سفير فرنسا بالقاهرة مارك باريتي، أن أهم ما حققه الاتحاد الأوروبي هو السلام في أوروبا ونحن نعمل سويًا منذ أعوام، مشددًا على أن مصر تعد من أهم الدول التي تربطها علاقات مع أوروبا بسبب تاريخها في إفريقيا والعالم.

وأشار إلي أن فرنسا تتولي حاليًا رئاسة الاتحاد الأوروبي وتسعى إلى عمل نموذج للنمو الاقتصادي لكي تكون أوروبا قريبة من مواطنيها وذات سيادة ولديها القدرة على الدفاع عن نفسها في عالم شديد الخطورة، مؤكدًا أهمية مصر كبوابة أساسية لإفريقيا، وموضحا تضامن أوروبا مع مصر وشعبها ودعمها في التنمية والأمن.