السكة الحديد تعلن تعديل مواعيد بعض القطارات على عدة خطوط

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 10:25 مساءً - أعلنت الهيئة القومبة لسكك حديد مصر، تعديل مواعيد قطارات 759/756/ 751/ 758/ 1028 /1029 على خط الأقصر/ إدفو/أسوان/ السد العالى والعكس كالجداول المرفقة. كما أعلنت هيئة السكة الحديد امتداد مسير قطار 696 ركاب إيتاى البارود/ مديرية التحرير إلى محطة وردان كالجدول المرفق ، واختصار مسير قطار 698 ركاب ايتاى البارود / وردان بمحطة مديرية التحرير بنفس جدوله الحالى. وذلك اعتبارا من اعتبارا من يوم 14/5/2022، حيث اكدت الهيئة حرصها الدائم للعمل على راحة جمهور الركاب.

وتستقبل هيئة السكة الحديد، ثانى دفعة من العربات الأسبانية الجديدة المتعاقد عليها مع شركة تالجو عبر ميناء الإسكندرية خلال أيام ،وتضم أول دفعة 13 عربة مكيفة وعربة بوفيه وعربة باور وجرار تكون مجتمعة قطار، حيث وصلت من أسبانيا بحرا فى اتجاه ميناء الإسكندرية. وصفقة عربات القطارات الاسبانية تشمل توريد 7 قطارات بقيمة 125.6 مليون يورو، وكل قطار مكون من جرار وعربة قوى (تغذى عربات القطار بالتكييف) وعربة بوفية و5 عربات درجة أولى مكيفة و8 عربات درجة ثانية مكيفة، حيث ستشمل كافة القطارات الجديدة هذا التركيب من العربات والجرارات. والقطارات الـ 7 التي ستوردها شركة تالجو تضم 105 عربة و7 جرارات، وهذه العربات صناعة اسبانية تصنعها شركة تالجو والجرارات تصنعها شركة بروجريس ريل لوكوموتيف الأمريكية. والعربات الجديدة ستكون مصنعة من الألومنيوم مما يقلل من وزنها وهو ما يساعد على توفير استهلاك القطار من الوقود فى الرحلة، كما أنه مقاوم للصدأ وبالتالى لا يتآكل من المياه المستخدمة فى نظافة القطارات وصيانتها وهو ما يطيل العمر الافتراضى لمثل هذه القطارات.