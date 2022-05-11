وزير خارجية كوستاريكا يستقبل السفير المصرى فى بنما

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير خارجية كوستاريكا "أرنولدو أندريه تينوكو" السفير ياسر الشواف، سفير مصر فى بنما وغير المقيم لدى جمهورية كوستاريكا، فى إطار مشاركته فى مراسم تنصيب رئيس جمهورية كوستاريكا، حيث نقل السفير المصرى رسالة التهنئة الموجهة من وزير الخارجية سامح شكرى إلى الوزير الكوستاريكى على توليه منصبه.





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