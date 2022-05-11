نائب محافظ الجيزة تتفقد أعمال تطوير منطقة معهد الأبحاث بالوراق

جدة - نرمين السيد - تفقدت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة لشؤون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، اليوم الأربعاء، أعمال تطوير شارعى أيمن سلمان وأبو بكر الصديق ضمن استكمال أعمال التطوير الجارية بمنطقة معهد الأبحاث بحى الوراق، وذلك من خلال التعاون مع الوكالة الألمانية giz.





يأتى ذلك فى إطار تكليفات أحمد راشد محافظ الجيزة للقيادات التنفيذية بمتابعة مشروعات التطوير الجارية للمناطق غير المخططة، بالتعاون مع الجهات الشريكة. وأشارت نائب المحافظ إلى أن أعمال التطوير تشمل رفع كفاءة الإنارة وتركيب بلاط انترلوك وأرصفة وتجديد شبكة الصرف الصحى، فى إطار سعى محافظة الجيزة نحو تقديم خدمات أفضل لمواطنيها. وأكدت هند عبد الحليم على المتابعة الدورية لمراحل العمل والالتزام بالجدول الزمنى المحدد لها وبالمواصفات القياسية لضمان عوامل الاستدامة وتحقيق النفع للمواطنين. رافق نائب المحافظ، خلال الجولة، ذكى ممدوح رئيس حى الوراق، والمهندسة زيزى أسعد مدير وحدة التطوير الحضرى بالمحافظة وممثلو الوكالة الألمانية giz.

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