عميل فودافون Vodafone ساخرًا: "عشان وقتي يهمكوا 47 دقيقة انتظار"

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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /697145/عميل-فودافون-Vodafone-ساخرا-عشان-وقتي-يهمكوا-47-دقيقة-انتظار

انتقد عميل فودافون Vodafone ساخرًا من طول فترة الانتظار أثناء التواصل مع خدمة عملاء فودافون للاستفسار والرد على المشاكل التى تواجه، ويرصد دوت الخليج كافة التفاصيل عن شكاوي عملاء فودافون Vodafone المتكررة.

شكاوي عملاء فودافون Vodafone قال أحد عملاء فودافون عبر صفحة شركة فودافون Vodafone الرسمية على موقع "فيسبوك"،: "عشان وقتي يهمكوا ٤٧ دقيقة على انتظار". وأضاف: "إيه يا شركة يا محترمه محدش رد عليا لحد دلوقتى". وعلق آخر : "شركه حرامية محدش يشترك".

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