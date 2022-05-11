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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /697143/رئيس-البرلمان-العربي-يشيد-بالدور-البطولي-للقوات-المسلحة-في-محاربة-الإرهاب-ويعزي-قيادة-وشعب-مصر-في-شهداء-الواجب-الوطني-بالفديو

أشاد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بالدور البطولي الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية في محاربة التنظيمات الإرهابية، مثمناً التضحيات الغالية التي يقدمها أبنائها في دحر خطر الإرهاب واقتلاعه من جذوره.

دوت الخليج

رئيس البرلمان العربي يشيد بالدور البطولي للقوات المسلحة في محاربة الإرهاب ويعزي قيادة وشعب مصر في شهداء الواجب الوطني

وأكد رئيس البرلمان العربي أن جمهورية مصر العربية، بأبنائها الأبرار والمخلصين من الجيش والشرطة، تقوم بدور محوري ورائد في مكافحة ظاهرة الإرهاب ومحاربة التنظيمات الإرهابية، نيابةً عن المنطقة والعالم أجمع.

وأعرب "العسومي" عن خالص تعازيه إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والحكومة المصرية والشعب المصري في شهداء القوات المسلحة المصرية الذين نالوا شرف الشهادة خلال قيامهم بواجبهم الوطني في ملاحقة ومحاصرة عدد من العناصر الإرهابية في سيناء، سائلاً المولى عز وجل أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.