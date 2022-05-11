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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /697142/باجتماع-الأحزابتيسير-مطرالحوار-الوطنى-فرصة-للقوى-السياسيةوحميدة-يؤكديأتى-فى-وقت-مناسب

أكد النائب تيسير مطر ، رئيس حزب إرادة جيل، أن الدعوة للحوار الوطني فرصة للأحزاب لإثبات وجودها مؤكدا على أن العملية الديموقراطية قائمة على سماع وجهات نظر الآخرين، وفي نهاية الأمر إذا حدث اختلاف، يتم اللجوء إلى رأي الأغلبية، وهذه هي الديموقراطية الحقيقية.

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جاء ذلك خلال مؤتمر تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم أكثر من 40 حزبا، وذلك لوضع خارطة للحوار الوطني، الذي دعى إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

وأضاف أن تحالف الأحزاب المصرية بصدد إعداد رؤية للمشاركة في الحوار الوطني، مؤكدا ضرورة التمسك بدعوة الرئيس السيسي، لأنها ستعرض عليه بشكل شخصي وسيطلع عليها.

من جانبه قال رجب حميدة، عضو مجلس النواب السابق، إن الحوار يكون دائما بين أطراف مختلفة في وجهات، لكن في النهاية يحكم هذا الاختلاف حب الوطن، مثمنا دعوة الرئيس للحوار الوطني، متمنيا ألا يقصى أحد منه.

باجتماع الأحزاب..تيسير مطر:الحوار الوطنى فرصة للقوى السياسية..وحميدة يؤكد:يأتى فى وقت مناسب

وأكد على ضرورة وجود ضمانات فعلية لما ينتج عنه هذا الحوار الوطني من أهداف وتوجهات، لتنفيذ ما يصدر من هذا الحوار، ويجب أن نكون صرحاء مع أنفسنا من أجل هذا الوطن. وقال إن دعوة الرئيس جاءت في وقتها، وهي دعوة وطنية من رئيس وطني، مشددا على أن يتم تفعيل هذه الدعوة من أجل تحقيق مصلحة الوطن.

وأكد أن الرئيس السيسي لم يدخر جهدا للنهوض بحياة المواطن المصري، لذلك يجب أن نقف بجوار الدولة من أجل استمرار عملية الإصلاح.