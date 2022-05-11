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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /697139/أنغام-تحتفل-بنجاح-أغنيتها-لوحة-باهته-وصفها-الجمهور-بالسهل-الممتنع

احتفلت الفنانة المصرية أنغام، بنجاح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم «لوحة باهتة» بعدما أشاد الجمهور بها.

دوت الخليج يرصد احتفال أنغام بنجاح أغنيتها الجديدة.

كتبت الصفحة الرسمية لـ أنغام :"ومن اللافت للانتباه أن تعليقات الجمهور على الأغنية والإشادة بها جاءت من جمهور الفنانة أنغام من مختلف الدول العربية، ووصفوا اللحن بأنه السهل الممتنع وأثنوا على كلمات الأغنية. أنغام لوحةباهتة".

أغنية لوحة باهتة لـ«أنغام»،

تحمل الأغنية توقيع الشاعر نادر عبد الله، وهي من ألحان تامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وجيتار مصطفى أصلان وأحمد رجب

كلمات أغنية لوحة باهتة لـ «أنغام»

عارف إحنا طول فراقنا زي إيه

زي لوحة باهتة لونها مايترسمش

زي سطر في صفحة متشخبط عليه

مهما تقرأ فيه تلاقيه مابيتفهمش

زي طفلين وقت لما بيغلطوا

بتلاقيهم خافوا يومها وعيطوا

زي حرفين مشبوكين واتفرطوا

زي طرفين مقطوعين مابنتلضمش

كنت عمري ياللي مقصود بالكلام

كنت ضهري ونفسي ضهري مايتقطمش

هو بالليل ينفع إن العين تنام

إلا لو لو يحضنها ويغطيها رمش

ليه وافقنا وسيبنا بعض إزاي كمان

واتفارقنا قال عشان مابنتفاهمش

عننا ما كنا اتفاهمنا من زمان

بس من اللي بينا كنا مانتحرمش

كنت عمري ياللي مقصود بالكلام

كنت ضهري ونفسي ضهري مايتقطمش

هو بالليل ينفع إن العين تنام

إلا لو لو يحضنها ويغطيها رمش

وعادت أنغام للتعاون مجدداً مع الشاعر الغنائى نادر عبدالله، بعدما تعاونت معه مطلع 2019 من خلال ألبومها "حالة خاصة جدا"، حيث كتب لها أغنية "ياريتك فاهمنى"، والتى أحدثت ضجة بمجرد طرحها على اليوتيوب وعبر أحد التطبيقات الغنائية، خاصة أن طرحها جاء بالتزامن مع عيد الحب هذا العام.

وقدم عبدالله من قبل للنجمة أنغام أغنية "واحدة بتحبك"، ضمن أغانى ألبومها الغنائى "نفسى أحبك"، والذى طرحته نجمة الغناء أنغام عام 2008.