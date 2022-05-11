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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /697137/نقل-النواب-توافق-علي-مشروع-موازنة-جهاز-تنظيم-النقل-البرى-الداخلى-والدولى-للسنة-المالية-20222023

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، علي مشروع موازنة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى للسنة المالية 2022/2023.

دوت الخليج

نقل النواب توافق علي مشروع موازنة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى للسنة المالية 2022/2023

جاء ذلك فى إطار مناقشة مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى 2022 /2023، وذلك فيما يخص وزارة النقل والجهات والهيئات التابعة لها.

واستمعت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال الاجتماع، إلى ممثلي جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولة، وإلى ممثلي وزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث بلغ إجمالي الموازنة للجهاز عن السنة المالية 2022/2023، مبلغ 173510000 جنيه.

النائب علاء عابد يوجه الشكر للقيادة السياسية

كما وجه النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، الشكر للدولة المصرية والقيادة السياسية والحكومة علي ما تقوم به من جهود من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين .

وتابع عابد، أنه بالرغم من أن هناك صعوبات يمر بها العالم ومن ضمنها مصر، منها فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية إلا أن العمل يجري على قدم وساق وفقا للخطط الإستراتيجية كما هو مخطط لها للانتهاء منها في الفترة الزمنية المحددة لذلك، وبالتالي وجب علينا تقديم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي قائد التنمية والذي أرسي قواعد الجمهورية الجديدة بما تحمله من مشروعات تنموية واهتمام غير مسبوق بالمواطن .

وجاء ذلك في كلمته خلال اجتماع لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب اليوم، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى 2022 /2023، وذلك فيما يخص وزارة النقل والجهات والهيئات التابعة لها .

وذلك بحضور اللواء حسام اللدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، وسيد متولي رئيس جهاز تنظيم النقل، وسامي فرج رئيس قطاع التنفيذ بالهيئة العامة للطرق والكباري، واللواء ماجد عبد الحميد نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري ومحمد فريد مساعد وزير التخطيط المشروعات القومية، والمهندسة هناء ثروت مهندس اول بوزارة التخطيط.