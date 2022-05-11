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لوضع خارطة طريق للعبور بمصر للجمهورية الجديدة.. تحالف الأحزاب المصرية يثمن دعوة الرئيس للحوار الوطني«صور وفيديو»

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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /697130/لوضع-خارطة-طريق-للعبور-بمصر-للجمهورية-الجديدة-تحالف-الأحزاب-المصرية-يثمن-دعوة-الرئيس-للحوار-الوطنيصور-وفيديو

أعلن تحالف الأحزاب المصرية تأييده بالإجماع لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، بتنظيم مؤتمر للحوار الوطني دون إقصاء أو استثناء لأحد، لوضع خارطة طريق للعبور بمصر للجمهورية الجديدة.

 

 

دوت الخليج

وفيما يلي ينشر موقع دوت الخليج بيان تحالف الأحزاب المصرية:

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يعلن جميع رؤساء الاحزاب الاعضاء فى تحالف الاحزاب المصرية تاييدهم بالإجماع للدعوة الكريمة التى وجهها سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال إفطار الاسرة المصرية بتنظيم مؤتمر للحوار الوطنى دون إقصاء او استثناء لاحد لوضع خارطة طريق للعبور بمصر للجمهورية الجديدة.

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ويثمن رؤساء أحزاب التحالف علي هذه الدعوة ويوجهون رسالة شكر وتقدير لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى على هذة المبادرة الرئاسية الكريمة والتى تكشف عن مدى تقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى للاحزاب والقوى السياسية المصرية . وان الدخول للجمهورية الجديدة يحتاج إلى الاستفادة بكل الاراء والرؤى الوطنية تنفيذا لما اعلنه ان مصر وطن يتسع للجميع وان الخلاف فى الرأى لايفسد للوطن قضية.

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وأشاد أعضاء رؤساء الاحزاب السياسية اعضاء التحالف بتكليف الرئيس للمؤتمر الوطنى للشباب بتنظيم وادارة هذا الحوار كمظلة محايدةوهو ماكشفت عنه بيان الأكاديمية الوطنية للتدريب امس الثلاثاء ١٠مايو بالحرص على الحيادية والتجرد وان هذا المؤتمر يعقد تحت الرعاية المباشرة للسيد رئيس الجمهورية حيث أن قانون انشاء الأكاديمية يؤكد تبعيتها لرئيس الجمهورية.

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ويدعو رؤساء الاحزاب السياسية اعضاء التحالف جميع القوى الوطنية المدعوة لمؤتمر الحوار الوطنى على ضرورة تغليب المصلحة العامة لمصر وشعبها على اى مصالح خاصة وان تنتهز فرصة تنظيم مؤتمر الحوار الوطنى للدخول الى الجمهورية الجديدة وتطلعات الشعب المصرى ونبذ اى خلافات سابقه من المشهد العام فى هذا المؤتمر الذى سيكون محط أنظار الشعب المصرى كله بل والراى العام الدولى

 ويرى رؤساء الاحزاب السياسية اعضاء التحالف بعد المناقشات المثمرة والبناءة التى جرت خلال الاجتماع ان تتضمن أجندة المؤتمر قضايا الإصلاح الاقتصادى والتنمية البشرية ومواجهة التهديدات الخارجية للامن القومى المصرى ووضع حلول لمشكلة البطالة والديون والنهوض بالتعليم والصحة ومواجهة مشكلة الزيادة السكانية وإجراء مراجعة لعدد من القوانين السياسية ومنها قانون الاحزاب وتنظيم المؤسسات الأهلية وايضا قانون الأحوال الشخصية وطرح قضايا توطين الصناعة المصرية ودعم المزارع لزيادة الأنتاج الزراعي والتأكيد علي عدم الأحتكار لحماية المواطن المصرىمع التمسك بالثوابت الوطنية وفى مقدمتها حماية الوحدة الوطنية

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ويؤكد جميع رؤساء احزاب التحالف على دعم القوات المسلحة والشرطة المصرية وتوجية الشكر والثناء لهم على ما يقدمونه من تضحيات لاستقرار الامن والامان

 

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حفظ الله مصر وشعبها ورئيسها وجيشها وشرطتها وتحيا مصر

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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