انت الان تتابع تفاصيل خبر حبيبي ووسندي.. أحلام توجه رسالة لـ ابنها بمناسبة عيد ميلاده حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /697126/حبيبي-ووسندي-أحلام-توجه-رسالة-لـ-ابنها-بمناسبة-عيد-ميلاده

وجهت الفنانة أحلام تهانيها لنجلها بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، وتفاعلت معها التعليقات بتوجيه التهنئة له.

دوت الخليج يرصد لكم تهنئة أحلام لأبنها بمناسبة عيد ميلاده

عيد ميلاد ابن أحلام

ووجهت له أحلام رسالة، كان محتواها: “كل عام وانت نور عيوني كل عام وانت حبيبي وصديقي وولدي والسند وجعل ايامك كلها فرح وصحه وخير حبيبي فاهد ١٢/٥/٢٠٠٤ هو يوم ولادتك يوم شكرت ربي وطول العمر الشكر لله على نعمه اسمها فاهد ولدي واغلا اسم ينقال لي بصوتك اميييييييييييييي #احبك يمه وجعلني اشوفك في اعلا المناصب ربي يحميك ويحرسك بعينه اللي لاتسهى ولا تنام لي ولأبوك وخواتك وجعلنا نذوق برك يا بعد روحي يمه فاهد”.

ومن الجدير بالذكر، أن فازت أحلام في 20 مارس، الدورة الأولى لحفل الجوائز الأضخم "الموركس دور انترناشيونال" كـ أفضل نجمة غنائية، وفاز الفنان الإماراتي حسين الجسمي بجائزة أفضل فنان عربي، وجاء أفضل ألبوم غنائي للعام عن أغنية"حزين".

انفعال أحلام في الموركس دور انترناشونال

وقد ظهرت الفنانة الإماراتية أحلام تنفعل في مقطع فيديو تم تداوله عبر السوشيال ميديا، وذلك على إحدي المعجبين أثناء وجودها بحفل الموركس دور في دورته الأولى بدبي.

وكان بعض المعجبين يريدون التقاط صورة تذكارية مع المطربة الإماراتية أحلام لكنها انفعلت وقالت: “بعدوا الشباب عني”.

وخطفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم الأنظار في حفل الموركس دور إنترناشيونال، على السجادة الحمراء بإطلالتها الجذابة والأنيقة حيث ارتدت فستان طويل من اللون الأسود.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو متداول لـ نادين نجيم من الحفل في وصلة رقص مع أحد أصدقائها وحقق نسب مشاهدات عالية.

حفل الموركس دور انترناشونال

يشار أن حفل الموريكس دور يعد مهرجان شامل للفنون المختلفة من تمثيل وغناء وإخراج وغناء، ولم تعتمد الجوائز بالمهرجان فقط على التكريمات لكن هناك جوائز تعتمد على تصويت الجمهور وآراء النقاد.