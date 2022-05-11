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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /697141/بنك-مصر-يوفر-شهادة-ادخار-إسلامية-تبدأ-من-1000-جنيه

أعلن بنك مصر عن توفر شهادة ادخار إسلامية تبدأ من 1000 جنيه لدعم عملائه، فهناك حالة من الجدل تكون مثارة بين المواطنين حول فوائد البنوك، لذلك يبحثون عن شهادة ادخار إسلامية من بنك مصر ليطمئنون على إيداع أموالهم، وينشر دوت الخليج تفاصيل شهادة الإدخار الإسلامية من بنك مصر ونسبة الفوائد عليها.

تفاصيل شهادة الإدخار الإسلامية الخماسية من بنك مصر • مدة الشهادة 5 سنوات • فئة الشهادة تبدأ من 1000 جنيه • فوائد بنك مصر على شهادة الادخار 10.5% نسب العائد متغيرة وفقاً لنتائج أعمال البنك والنسب سنوية يتم تقسيمها وإضافتها للحسابات وفقاً لدورية العائد • دورية العائد: شهري • تاريخ احتساب العائد: نفس يوم تاريخ الشراء • يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة • يمكن للعميل الحصول على قرض حسن بضمان الشهادة بشرط عدم مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة • يصرف العائد من أى فرع من فروع البنك المنتشرة على مستوى الجمهورية لمزيد من التفاصيل عن شهادة الإدخار الإسلامية اتصل بـ الخط الساخن بنك مصر 19888 من أي مكان.

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