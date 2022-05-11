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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /697140/عملاء-بنك-القاهرة-من-المنوفية-يشكون-أسلوب-عشوائي-وماشيين-بالوسطة

اشتكى عملاء بنك القاهرة من المنوفية من المصرف وقلة الخدمات المتوفرة فيه والتى لاتكفى لاحتياجاتهم، فضلاً عن شكواهم من أسلوب خدمة عملاء بنك القاهرة في الرد على استفساراتهم وتجاهل مشكلاتهم، لذلك يرصد دوت الخليج شكاوي عملاء بنك القاهرة من محافظة المنوفية.

شكاوي عملاء بنك القاهرة

قال أحد عملاء بنك القاهرة عبر صفحة المصرف على موقع "فيسبوك"،: "أسوء تعامل وأسوء فرع فى الجمهورية فرع تلا محافظة المنوفية همج وأسلوب غير منظم وبطىء متعمد وتعطيل لمصالح الناس ولما تيجى تتكلم يقولك السيستم واقع".

وأضافت عميلة آخري،: "بنك القاهرة ببركة السبع محافظة المنوفية أسوأ معاملة والعملاء تقف في الشارع ولا يوجد استراحة واحدة ويقفوا العملاء في حر الشمس بالساعات ولا يدخل إلا الذي معه وسطة".

ورد موظف خدمة عملاء بنك القاهرة بالصفحة على الشكاوي، "نعتذر عن عدم حصول حضرتك على مستوى الخدمة المطلوبة ونؤكد أننا حريصين على تحسين مستوى الخدمة حتى نكون عند حسن ظن عملائنا الكرام، برجاء إرسال رقم تليفون والمشكله التى تواجه حضرتك في رسالة خاصة للصفحة، وسوف يتم المتابعة مع حضرتك".