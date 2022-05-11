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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /697138/البنك-الأهلي-المصري-NBE-يوفر-قرض-شخصي-يصل-لـ-2-مليون-جنيه

أعلن البنك الأهلي المصري NBE عن توفير قرض شخصي تصل قيمته لـ 2 مليون جنيه، حيث يثق الكثير من المواطنين في تعاملاتهم مع البنك البنك الأهلي المصري، لذلك يوضح دوت الخليج كافة التفاصيل عن القرض الشخصي من البنك الأهلي المصري القرض الشخصي النقدي لأصحاب الأعمال والمهن الحرة بأسهل وأبسط الإجراءات.

تفاصيل القرض الشخصي من البنك الأهلي المصري NBE حدد البنك الأهلي المصري تفاصيل الحصول على القرض الشخصي لأصحاب الأعمال والمهن الحرة على النحو التالي: • تصل قيمة القرض إلى 1,500,000 جنيه، وبحد أقصى 2,000,000 جنيه للأطباء. • تصل مدته إلى 7 سنوات. • سعر الفائدة يبلغ 16.5%. • تأمين على الحياة والعجز الكلى مجاناً. • بدون ضامن. • حد أدنى 2 سنة عمل على بدء النشاط لعملاء البنك الأهلي (لمن مضى على تعاملاتهم مع البنك عام على الأقل) أو 3 سنوات لغير عملاء البنك الأهلى. • لا يقل عمر المقترض عن 21 عاماً ولا يزيد عن 65 عاماً في نهاية التمويل. الأوراق المطلوبة لـ قرض البنك الأهلي المصري NBE • بطاقة الرقم القومي الساري. • إيصال حديث لمقر السكن والنشاط.. • صورة من مستندات ملكية مقر النشاط أو عقد الايجار. • صورة Fطاقة ضريبية سارية موضحاً بها تاريخ بدء مزاولة النشاط وتاريخ انتهاء البطاقة. • مستخرج من سجل تجاري حديث منذ 3 أشهر بحد أقصى أو صورة رخصة مزاولة المهنة. • عقد تأسيس الشركة وملخص العقد لمعرفة حصص الشركاء (لأصحاب الاعمال). • تقديم كشف حساب بنكي شخصي أو لنشاط العمل معتمد لآخر عام.

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