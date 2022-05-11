سموحة يهزم الاتحاد السكندرى بخماسية ويقتحم المربع الذهبى للدورى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 09:29 مساءً - فاز فريق سموحة على تظيره الاتحاد السكندرى بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

افتتح التسجيل لـ سموحة عبد الكبير الوادى في الدقيقة 31 قبل أن يضيف محمد متولى الهدف الثانى في الدقيقة 34 ثم أضاف مروان حمدى الهدف الثالث في الدقيقة 48 وبعدها قلص عبد الله نصيب الفارق للاتحاد السكندرى بهدف في الدقيقة 64 ليعاقب الموج الأزرق زعيم الثغر بهدفين في 5 دقائق عن طريق عبد الكبير الوادى في الدقيقة 65 ومروان حمدى في الدقيقة 69 ثم قلص الفارق مابولول لزعيم الثغر مرة أخرى في الدقيقة 80.

بهذه النتيجة اقتحم سموحة المربع الذهبى لجدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة جمعها من 18 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 25 هدفا واستقبلوا 21 هدفا.

وبينما تجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند النقطة 19 ليتراجع إلى المركز المركز الثالث عشر بعد خوض 18 مباراة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 7 مواجهات، سجل لاعبوه 24 هدفا واستقبلوا 30 هدفا.

جاءت أحداث الشوط الأول مثيرة بين الفريقين واستغل فريق سموحة أخطاء دفاع الاتحاد السكندرى، واستطاع إحراز هدفين بينما حاول زعيم الثغر تقليص2 النتيجة مستغلا انطلاقات مابولولو وإبراهيم حسن ولكن كل المحاولات انتهت بالفشل.

وفى الشوط الثانى واصل سموحة هجماته القوية ضد سيد البلد عن طريق لاعبه المتألق عبد الكبير الوادى وهاجمه الواعد مروان حمدى اللذان استطاعا تفكيك دفاعات زعيم الثغر وسجلا 3 أهداف بينما اكتفت كتيبة عماد النحاس بتسجيل هدفين لتنتهى المباراة بفوز سموحة 5 / 2.

وبدأ الاتحاد السكندرى المباراة بالتشكيل التالى:محمد عبدالمنصف، عبدالله نصيب، السيد سالم، هشام صلاح، صبرى رحيل، كريم الديب، أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، أحمد ميسي، إبراهيم حسن ومابولولو.

بينما دخل سموحة المباراة بالتشكيل التالى: الهانى سليمان، رجب نبيل ، أحمد حكم، خالد عبد الفتاح، حمدى علاء، شريف رضا ، محمد كناريا، عبد الكبير الوادى، حسين فيصل، مروان حمدى، صديق أوجولا.