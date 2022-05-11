سفراء أوروبا: ندعم مصر فى حربها ضد الإرهاب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده السفير كريستيان بيرجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، وسفراء كل من فرنسا وألمانيا وأسبانيا ورومانيا وبلجيكا بمقر القنصلية الفرنسية بالإسكندرية بمناسبة الاحتفال بشهر أوروبا.

وقال بيرجر إن الاتحاد يساند مصر فى مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى البيان الصادر من الاتحاد والذى أدان العملية الإرهابية الآثمة التى وقعت السبت الماضى.

وأضاف: "نعمل مع مصر فى مجال مكافحة الإرهاب"، موضحا أن مصر والاتحاد الأوروبى سيراسان مؤتمرا بشان الإرهاب سيعقد فى الفترة القادمة.

من جانبه، قال فرانسوا كورنيه ديلزليوس سفير بلجيكا بالقاهرة "إننا نتعاون مع مصر منذ أعوام ضد داعش"، مشيدا بجهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية فى سيناء.

من ناحيته، قال سفير أسبانيا لدى مصر رامون خيل كاسارس، إن بلاده تعرضت لكل أنواع الإرهاب فى الماضى، مشيرا إلى التعاون مع مصر فى التصدى للإرهاب.

وأوضح أن رسالتنا هى محاربة الإرهاب مع احترام حقوق الإنسان حتى يعرف الإرهابيون أنهم مهما فعلوا سنتصدى لهم ونتعاون مع الشركاء لمكافحة الإرهاب.

وتابع: "نحترم حقوق الإنسان ولكن أيضا سنطبق القانون لمكافحة الإرهاب".